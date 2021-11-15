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ДТЭК поставит в Украину 7 кораблей с углем для прохождения отопительного сезона

Автор: Илона Свиридова

Компания ДТЭК Рината Ахметова зафрахтовала 7 кораблей с углем для обеспечения украинских ТЭС топливом в осенне-зимний период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании

"ДТЭК заботится о тепле и свете в домах украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углём в сложных условиях", - сообщили ДТЭК.

В компании добавили, что импортный уголь поможет станциям ДТЭК и государственной "Центрэнерго" поддержать работу украинской энергосистемы.

Ранее в своем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает 7 кораблей с углем и благодаря этому обеспечит свои ТЭС углем предстоящей зимой.

"Кроме нашего украинского угля, будет 7 кораблей класса Панамакс, которые уже в пути и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь который, мы поставляем по морю, полностью обеспечивает потребность энергетического сектора в угле до конца года", - отметил президент.

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