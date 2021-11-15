ДТЕК поставить в Україну 7 кораблів з вугіллям для проходження опалювального сезону

"ДТЕК піклується про тепло і світло в будинках українців. Президент України Володимир Зеленський відзначив зусилля компанії з підготовки до опалювального сезону і забезпечення вугіллям в складних умовах", - повідомили ДТЕК.

У компанії додали, що імпортне вугілля допоможе станціям ДТЕК і державної "Центренерго" підтримати роботу української енергосистеми.

Раніше у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує 7 кораблів з вугіллям і завдяки цьому забезпечить свої ТЕС вугіллям майбутньої зими.

"Крім нашого українського вугілля, буде 7 кораблів класу Панамакс, які вже в дорозі і прибудуть в українські порти найближчим часом. Вугілля яке, ми поставляємо по морю, повністю забезпечує потребу енергетичного сектора у вугіллі до кінця року", - зазначив президент.