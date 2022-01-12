ДТЭК за последние 4 месяца импортировал 880 тысяч тонн угля для поддержки энергосистемы

"Только в декабре компанией было импортировано 423 тыс. тонн топлива, из которых львиная доля - поставки морем. В прошлом месяце для нужд ТЭС ДТЭК Энерго было импортировано 5 из 9 судов "Панамакс" с углем из США и Колумбии. Кроме судовых поставок, компания импортирует из Польши. В августе ДТЭК Энерго подписало два соглашения на поставку совокупно 340 тыс. тонн энергетического угля из этой страны", - говорится в сообщении компании.

Также ДТЭК сообщил, что на сегодняшний день объемы уже законтрактованного в предыдущие периоды компанией импортного топлива из США, Польши и Казахстана значительно превысили 1 млн тонн.

В компании подчеркнули, что импортные поставки угля являются временной мерой, необходимой для стабильного прохождения отопительного сезона. Так что традиционно для ДТЭК приоритетной остается добыча на украинских шахтах.

Это все позволило в разгар отопительного сезона и, несмотря на работу, максимальным составом оборудования увеличить объемы угля на складах ТЭС ДТЭК Энерго.

"По состоянию на 11 января они составили 451 тыс. тонн, хотя еще 31 декабря прошлого года они были на уровне 276 тыс. тонн", - отметили в компании.