ДТЕК за останні 4 місяці імпортував 880 тисяч тонн вугілля для підтримки енергосистеми

"Лише у грудні компанією було імпортовано 423 тис. тонн палива, з яких левова частка - поставки морем. Минулого місяця для потреб ТЕС ДТЕК Енерго було імпортовано 5 із 9 суден "Панамакс" з вугіллям із США та Колумбії. Окрім суднових поставок, компанія імпортує з Польщі. У серпні ДТЕК Енерго підписало дві угоди на поставку сукупно 340 тис. тонн енергетичного вугілля з цієї країни", - йдеться у дописі компанії.

Також ДТЕК повідомив, на сьогодні обсяги вже законтрактованого у попередні періоди компанією імпортного палива із США, Польщі та Казахстану значно перевищили 1 млн тонн.

У компанії наголосили, що імпортні поставки вугілля є тимчасовим заходом, необхідним для стабільного проходження опалювального сезону. Тож традиційно для ДТЕК пріоритетним залишається видобуток на українських шахтах. Це все дозволило в розпал опалювального сезону і попри роботу максимальним складом обладнання збільшити обсяги вугілля на складах ТЕС ДТЕК Енерго.

"Станом на 11 січня вони склали 451 тис. тонн, хоча ще 31 грудня минулого року вони були на рівні 276 тис. тонн, - зазначили в компанії.