ДТЭК Ахметова увеличил запасы угля на своих ТЭС на 32%

Компания ДТЭК за последнюю неделю увеличила запасы угля на своих ТЭС на 32% (на 107 тыс. тонн) до 443 тыс. тонн. При этом на государственных ТЭС запасы угля за последнюю неделю упали на 13% до 108 тыс. тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

В целом, запасы угля на складах всех ТЭС Украины в период с 4 по 10 января 2022 года увеличились на 18,1% (на 91 тыс. тонн) – до 594,2 тыс. тонн.

В то же время, по расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля на 10 января 2022 года на 7,6% меньше, чем годом ранее (643,3 тыс. тонн).