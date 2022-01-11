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ДТЭК Ахметова увеличил запасы угля на своих ТЭС на 32%

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Киев, Вторник 11 января 2022 11:59
ДТЭК Ахметова увеличил запасы угля на своих ТЭС на 32% Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Компания ДТЭК за последнюю неделю увеличила запасы угля на своих ТЭС на 32% (на 107 тыс. тонн) до 443 тыс. тонн. При этом на государственных ТЭС запасы угля за последнюю неделю упали на 13% до 108 тыс. тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

В целом, запасы угля на складах всех ТЭС Украины в период с 4 по 10 января 2022 года увеличились на 18,1% (на 91 тыс. тонн) – до 594,2 тыс. тонн.

В то же время, по расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля на 10 января 2022 года на 7,6% меньше, чем годом ранее (643,3 тыс. тонн).

Как сообщалось, на ГК ТЭС 1-30 декабря 2021 года было поставлено 1 млн 842,5 тыс. тонн угля (+12,8% к ноябрю 2021 года), в т.ч. украинской добычи - 1 млн 440,3 тыс. тонн (+6,5%), импортного - 402,2 тыс. тонн (+43,4%).

Компания ДТЭК Ахметова в декабре 2021 года импортировала рекордные 350 тыс. тонн угля из США и Колумбии.

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