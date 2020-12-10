ДТЭК подписал Меморандум Глобального договора ООН о совместных действиях по антикоррупции

Ряд украинских компаний и общественных организаций подписали Меморандум о совместных действиях по антикоррупции в Украине. Подписание Меморандума позволит Украине существенно продвинуться на пути евроинтеграции, закончить важные реформы и восстановить экономику.

Об это заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает пресс-служба.

"Подписание Меморандума Глобального договора ООН о совместных действиях по антикоррупции в Украине - это важная инициатива, которая создает дополнительные возможности для снижения уровня коррупции в нашей стране. Прогресс в борьбе с коррупцией позволит Украине существенно продвинуться на пути евроинтеграции, закончить важные реформы, восстановить экономику. Прозрачная бизнес-среда в Украине - это важнейшее условие для принятия решений об инвестициях, о развитии бизнеса. Работая на международных рынках, мы понимаем, что можем быть успешными только вместе со своей страной", - подчеркнул он.

Отметим, что Меморандум был подписан 9 декабря в рамках Международного дня борьбы с коррупцией. Это инициатива Глобального договора ООН в Украине.

Свои подписи под документом поставили представители компаний и общественных организаций, которые работают над предотвращением и преодолением коррупции в Украине. Среди них: "Стоп коррупции", Nationality Club, ДТЭК, Фармак, Капарол Украина, ИНФОТЕХ, BASF Ukraine и другие.

Участники задекларировали свои намерения совместно работать над предотвращением и преодолением коррупции в Украине на всех уровнях. В соответствии с Меморандумом, они берут на себя обязательства: