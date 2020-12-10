ДТЕК підписав Меморандум Глобального договору ООН про спільні дії з антикорупції

Фото: ДТЕК (dtek.com)

Ряд українських компаній та громадських організацій підписали Меморандум про спільні дії з антикорупції в Україні. Підписання Меморандуму дозволить Україні суттєво просунутися на шляху євроінтеграції, закінчити важливі реформи та відновити економіку.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, передає прес-служба.

"Підписання Меморандуму Глобального договору ООН про спільні дії з антикорупції в Україні - це важлива ініціатива, яка створює додаткові можливості для зниження рівня корупції в нашій країні. Прогрес у боротьбі з корупцією дасть змогу Україні суттєво просунутися на шляху євроінтеграції, закінчити важливі реформи, відновити економіку. Прозоре бізнес-середовище в Україні – це найважливіша умова для прийняття рішень про інвестиції, про розвиток бізнесу. Працюючи на міжнародних ринках, ми розуміємо, що можемо бути успішними тільки разом зі своєю країною", - підкреслив він.

Відзначимо, що Меморандум було підписано 9 грудня в рамках Міжнародного дня боротьби з корупцією. Це ініціатива Глобального договору ООН в Україні.

Свої підписи під документом поставили представники компаній і громадських організацій, які працюють над запобіганням і подоланням корупції в Україні. Серед них: "Стоп корупції", Nationality Club, ДТЕК, Фармак, Капарол Україна, ИНФОТЕХ, BASF Ukraine та інші.

Учасники задекларували свої наміри спільно працювати над запобіганням і подоланням корупції в Україні на всіх рівнях. Відповідно до Меморандуму, вони беруть на себе зобов'язання: