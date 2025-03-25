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ДТЕК побудує першу українську цифрову підстанцію за підтримки Франції

Вівторок 25 березня 2025 14:55
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ДТЕК побудує першу українську цифрову підстанцію за підтримки Франції Фото: ДТЕК побудує першу українську цифрову підстанцію за підтримки Франції (dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

ДТЕК залучив грант у розмірі 11 млн євро від уряду Франції на будівництво першої в країні цифрової підстанції в партнерстві з міжнародною компанією з виробництва енергообладнання GE Vernova.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що загальна вартість проєкту становитиме 15 млн євро, з яких 4 млн - власні інвестиції ДТЕК. Будівництво нової підстанції забезпечить електроенергією понад 65 тисяч домогосподарств і підприємств в одному з регіонів України, що постраждав від війни. З міркувань безпеки точне місце розташування не розголошується.

За реалізацію проєкту відповідає ДТЕК Мережі. GE Vernova Grid Solutions SAS надасть обладнання та цифрові рішення для моніторингу і діагностики мережі в реальному часі. Це дозволить підвищити надійність енергопостачання і знизити технічні втрати.

Будівництво стартує у третьому кварталі 2025 року. Об’єкт стане частиною масштабного проєкту ДТЕК із модернізації розподільчих мереж на основі технологій Smart Grid - "Мережі майбутнього".

У ДТЕК підкреслили, що цифрова підстанція – один із 19 енергетичних інфраструктурних проєктів, які Франція фінансує в межах "Фонду для України" на 200 млн євро.

Нагадаємо, минулого року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 4,5 млрд грн в електромережі в рамках ремонтної та інвестиційної програм.

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