ДТЭК построит первую украинскую цифровую подстанцию при поддержке Франции

ДТЭК привлек грант в размере 11 млн евро от правительства Франции на строительство первой в стране цифровой подстанции в партнерстве с международной компанией по производству энергооборудования GE Vernova.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что общая стоимость проекта составит 15 млн евро, из которых 4 млн - собственные инвестиции ДТЭК. Строительство новой подстанции обеспечит электроэнергией более 65 тысяч домохозяйств и предприятий в одном из регионов Украины, пострадавшем от войны. Из соображений безопасности точное местоположение не разглашается.

За реализацию проекта отвечает ДТЭК Сети. GE Vernova Grid Solutions SAS предоставит оборудование и цифровые решения для мониторинга и диагностики сети в реальном времени. Это позволит повысить надежность энергоснабжения и снизить технические потери.

Строительство стартует в третьем квартале 2025 года. Объект станет частью масштабного проекта ДТЭК по модернизации распределительных сетей на основе технологий Smart Grid - "Сети будущего".

В ДТЭК подчеркнули, что цифровая подстанция - один из 19 энергетических инфраструктурных проектов, которые Франция финансирует в рамках "Фонда для Украины" на 200 млн евро.

Напомним, в прошлом году ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 4,5 млрд грн в электросети в рамках ремонтной и инвестиционной программ.