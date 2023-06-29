ДТЕК планує до опалювального сезону відновити 25% втрачених через обстріли потужностей, - Тімченко

"Ми ведемо дуже активну ремонтну роботу та привозимо нове обладнання, щоб з 50% того, що ми втратили, повернути 25%. Нам треба закінчити роботи до жовтня, щоб бути готовими до наступного зимового сезону", - сказав Тімченко.

Зазначається, що очільник ДТЕК відвідав Ukraine Recovery Conference, щоб залучити підтримку європейських урядів та інвестиції у відновлення енергетичного сектору України, який постраждав від масованих атак росіян.

Тімченко додав, що "зелена" енергетика відіграватиме ключову роль у відбудові України.

"Я думаю, що для всієї країни та економіки це може стати рушійною силою для розвитку. Україна має величезний потенціал для будівництва відновлювальної енергетики - сонця, вітру та біопалива", - наголосив він.

Нагадаємо, з вересня минулого року ТЕС ДТЕК були атаковані понад 30 рази. З початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК 23 рази "підіймали з нуля" ТЕС після обстрілів та відновлювали роботу електростанцій.

В компанії раніше повідомляли, що за 5 місяців 2023 року в ремонти ТЕС вже було вкладено понад 1,2 млрд гривень.