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ДТЭК планирует к отопительному сезону восстановить 25% потерянных из-за обстрелов мощностей, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Александр Мороз

Чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону, ДТЭК планирует восстановить 25% мощностей, которые были потеряны в результате массированных ракетных атак со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью S&P Global.

"Мы ведем очень активную ремонтную работу и привозим новое оборудование, чтобы с 50% того, что мы потеряли, вернуть 25%. Нам нужно закончить работы до октября, чтобы быть готовыми к следующему зимнему сезону", - сказал Тимченко.

Отмечается, что глава ДТЭК посетил Ukraine Recovery Conference, чтобы привлечь поддержку европейских правительств и инвестиции в восстановление энергетического сектора Украины, пострадавшего от массированных атак россиян.

Тимченко добавил, что "зеленая" энергетика будет играть ключевую роль в восстановлении Украины.

"Я думаю, что для всей страны и экономики это может стать движущей силой для развития. У Украины огромный потенциал для строительства возобновляемой энергетики - солнца, ветра и биотоплива", - подчеркнул он.

Напомним, с сентября прошлого года ТЭС ДТЭК были атакованы более 30 раз. С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК 23 раза "поднимали с нуля" ТЭС после обстрелов и возобновляли работу электростанций.

В компании ранее сообщалось, что за 5 месяцев 2023 года в ремонты ТЭС уже было вложено более 1,2 млрд. гривен.

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ДТЭК