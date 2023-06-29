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ДТЕК планує до опалювального сезону відновити 25% втрачених через обстріли потужностей, - Тімченко

Новость на русском →
Четвер 29 червня 2023 10:20
ДТЕК планує до опалювального сезону відновити 25% втрачених через обстріли потужностей, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Олександр Мороз

Щоб підготуватись до наступного опалювального сезону ДТЕК планує відновити 25% потужностей, що були втрачені внаслідок масованих ракетних атак з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтерв’ю S&P Global.

"Ми ведемо дуже активну ремонтну роботу та привозимо нове обладнання, щоб з 50% того, що ми втратили, повернути 25%. Нам треба закінчити роботи до жовтня, щоб бути готовими до наступного зимового сезону", - сказав Тімченко.

Зазначається, що очільник ДТЕК відвідав Ukraine Recovery Conference, щоб залучити підтримку європейських урядів та інвестиції у відновлення енергетичного сектору України, який постраждав від масованих атак росіян.

Тімченко додав, що "зелена" енергетика відіграватиме ключову роль у відбудові України.

"Я думаю, що для всієї країни та економіки це може стати рушійною силою для розвитку. Україна має величезний потенціал для будівництва відновлювальної енергетики - сонця, вітру та біопалива", - наголосив він.

Нагадаємо, з вересня минулого року ТЕС ДТЕК були атаковані понад 30 рази. З початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК 23 рази "підіймали з нуля" ТЕС після обстрілів та відновлювали роботу електростанцій.

В компанії раніше повідомляли, що за 5 місяців 2023 року в ремонти ТЕС вже було вкладено понад 1,2 млрд гривень.

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