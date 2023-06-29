ДТЭК планирует к отопительному сезону восстановить 25% потерянных из-за обстрелов мощностей, - Тимченко
Чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону, ДТЭК планирует восстановить 25% мощностей, которые были потеряны в результате массированных ракетных атак со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью S&P Global.
"Мы ведем очень активную ремонтную работу и привозим новое оборудование, чтобы с 50% того, что мы потеряли, вернуть 25%. Нам нужно закончить работы до октября, чтобы быть готовыми к следующему зимнему сезону", - сказал Тимченко.
Отмечается, что глава ДТЭК посетил Ukraine Recovery Conference, чтобы привлечь поддержку европейских правительств и инвестиции в восстановление энергетического сектора Украины, пострадавшего от массированных атак россиян.
Тимченко добавил, что "зеленая" энергетика будет играть ключевую роль в восстановлении Украины.
"Я думаю, что для всей страны и экономики это может стать движущей силой для развития. У Украины огромный потенциал для строительства возобновляемой энергетики - солнца, ветра и биотоплива", - подчеркнул он.
Напомним, с сентября прошлого года ТЭС ДТЭК были атакованы более 30 раз. С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК 23 раза "поднимали с нуля" ТЭС после обстрелов и возобновляли работу электростанций.
В компании ранее сообщалось, что за 5 месяцев 2023 года в ремонты ТЭС уже было вложено более 1,2 млрд. гривен.
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