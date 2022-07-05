ru ua
Вт, 05 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ДТЭК планирует через суд взыскать с России средства для восстановления разрушенной инфраструктуры

Новина українською →
Вторник 05 июля 2022 14:42
ДТЭК планирует через суд взыскать с России средства для восстановления разрушенной инфраструктуры Фото: ДТЭК планирует через суд взыскать с России средства для восстановления разрушенной инфраструктуры (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК готовит иски против России для компенсации убытков, вызванных украинской инфраструктуре в результате военной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью Forbes.

"Мы активно сотрудничаем с руководством Украины. Сейчас прорабатывается законодательная база, чтобы можно было запустить эти процессы. Наша цель не судиться, чтобы судиться. Мы хотим выиграть суд, получить средства и инвестировать их в восстановление предприятий и инфраструктуры Украины", - сказал он.

Средства, взысканные со страны-агрессора, пойдут на восстановление разрушенной войной инфраструктуры.

По словам Тимченко, сейчас продолжается формирование доказательной базы, а осенью начнутся более активные юридические действия.

Напомним, в конце июня бизнесмен Ринат Ахметов подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России о компенсации ущерба за разрушенную инфраструктуры в результате преступной военной агрессии.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Российская Федерация
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности