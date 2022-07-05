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ДТЕК планує через суд стягнути з Росії кошти для відновлення зруйнованої інфраструктури

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Вівторок 05 липня 2022 14:42
ДТЕК планує через суд стягнути з Росії кошти для відновлення зруйнованої інфраструктури Фото: ДТЕК планує через суд стягнути з Росії кошти для відновлення зруйнованої інфраструктури (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК готує позови проти Росії для компенсації збитків, спричинених українській інфраструктурі внаслідок воєнної агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтерв’ю Forbes.

"Ми активно співпрацюємо з керівництвом України. Зараз опрацьовується законодавча база, щоб можна було запустити ці процеси. Наша мета не судитись, щоб судитись. Ми хочемо виграти суд, отримати кошти та інвестувати їх у відновлення підприємств та інфраструктури України", - сказав він.

Кошти, стягнуті з країни-агресора, підуть на відновлення зруйнованої війною інфраструктури.

За словами Тімченка, наразі продовжується формування доказової бази, а восени почнуться більш активні юридичні дії.

Нагадаємо, в кінці червня бізнесмен Рінат Ахметов подав до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Росії щодо компенсації збитків за зруйновану інфраструктури внаслідок злочинної воєнної агресії.

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ДТЕК Російська Федерація
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