ДТЕК планує через суд стягнути з Росії кошти для відновлення зруйнованої інфраструктури

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтерв’ю Forbes .

"Ми активно співпрацюємо з керівництвом України. Зараз опрацьовується законодавча база, щоб можна було запустити ці процеси. Наша мета не судитись, щоб судитись. Ми хочемо виграти суд, отримати кошти та інвестувати їх у відновлення підприємств та інфраструктури України", - сказав він.

Кошти, стягнуті з країни-агресора, підуть на відновлення зруйнованої війною інфраструктури.

За словами Тімченка, наразі продовжується формування доказової бази, а восени почнуться більш активні юридичні дії.

Нагадаємо, в кінці червня бізнесмен Рінат Ахметов подав до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Росії щодо компенсації збитків за зруйновану інфраструктури внаслідок злочинної воєнної агресії.