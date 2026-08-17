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ДТЕК підбив підсумки за тиждень. Де знеструмлень через обстріли було найбільше

15:28 17.08.2026 Пн
1 хв
За тиждень енергетики ДТЕК повністю або частково відновили електропостачання у 496 населених пунктах трьох областей
aimg Юлія Бойко
ДТЕК за тиждень відновив світло у майже 500 населених пуктах (фото: Getty Images)

За тиждень енергетики ДТЕК повністю або частково відновили електропостачання у 496 населених пунктах трьох областей, які залишились без світла через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Так, з 10 по 16 серпня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково відновити електропостачання 496 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих обстрілів.

"Світло вдалося повернути в домівки майже 900 тисяч родин", - йдеться в ньому.

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Найбільше відновлень восьмий тиждень поспіль припадає:

  • на Донеччину, де тривають важкі бойові дії та постійні обстріли. Попри складну безпекову ситуацію, за тиждень енергетики повернули електропостачання 427 тисячам родин;
  • на Одещині, яка також продовжує зазнавати ворожих атак, світло відновили для 259 тисяч родин;
  • ще майже 190 тисяч осель заживили на Дніпропетровщині після знеструмлень через обстріли.

Енергетики розпочинають аварійно-відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу та доступу до пошкоджених об’єктів від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, уночі проти 17 серпня російські дрони масовано атакували одну з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна отримала поранення.

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