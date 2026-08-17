ДТЕК підбив підсумки за тиждень. Де знеструмлень через обстріли було найбільше

Так, з 10 по 16 серпня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково відновити електропостачання 496 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих обстрілів.

"Світло вдалося повернути в домівки майже 900 тисяч родин", - йдеться в ньому.

Найбільше відновлень восьмий тиждень поспіль припадає:

на Донеччину , де тривають важкі бойові дії та постійні обстріли. Попри складну безпекову ситуацію, за тиждень енергетики повернули електропостачання 427 тисячам родин;

, де тривають важкі бойові дії та постійні обстріли. Попри складну безпекову ситуацію, за тиждень енергетики повернули електропостачання 427 тисячам родин; на Одещині , яка також продовжує зазнавати ворожих атак, світло відновили для 259 тисяч родин;

, яка також продовжує зазнавати ворожих атак, світло відновили для 259 тисяч родин; ще майже 190 тисяч осель заживили на Дніпропетровщині після знеструмлень через обстріли.

Енергетики розпочинають аварійно-відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу та доступу до пошкоджених об’єктів від ЗСУ та ДСНС.