ДТЭК подвел итоги за неделю. Где отключений из-за обстрелов было больше всего

Так, с 10 по 16 августа энергетики ДТЭК смогли полностью или частично возобновить электроснабжение 496 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских обстрелов.

"Свет удалось вернуть в дома почти 900 тысяч семей", - говорится в нем.

Больше всего обновлений восьмая неделя подряд приходится:

на Донбасс , где продолжаются тяжелые боевые действия и постоянные обстрелы. Несмотря на сложную ситуацию в безопасности, за неделю энергетики вернули электроснабжение 427 тысячам семей;

, где продолжаются тяжелые боевые действия и постоянные обстрелы. Несмотря на сложную ситуацию в безопасности, за неделю энергетики вернули электроснабжение 427 тысячам семей; на Одесщине , которая также продолжает подвергаться враждебным атакам, свет восстановили для 259 тысяч семей;

, которая также продолжает подвергаться враждебным атакам, свет восстановили для 259 тысяч семей; еще почти 190 тысяч домов заживили на Днепропетровщине после обесточений из-за обстрелов.

Энергетики приступают к аварийно-восстановительным работам сразу после получения разрешения и доступа к поврежденным объектам от ВСУ и ГСЧС.