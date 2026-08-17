ДТЭК подвел итоги за неделю. Где отключений из-за обстрелов было больше всего

За неделю энергетики ДТЭК полностью или частично возобновили электроснабжение в 496 населенных пунктах трех областей, оставшихся без света из-за обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.
Так, с 10 по 16 августа энергетики ДТЭК смогли полностью или частично возобновить электроснабжение 496 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских обстрелов.
"Свет удалось вернуть в дома почти 900 тысяч семей", - говорится в нем.
Больше всего обновлений восьмая неделя подряд приходится:
Энергетики приступают к аварийно-восстановительным работам сразу после получения разрешения и доступа к поврежденным объектам от ВСУ и ГСЧС.
Напомним, ночью против 17 августа российские дроны массированно атаковали одну из шахт ДТЭК на Днепропетровщине. В результате обстрела погиб человек, еще один получил ранения.