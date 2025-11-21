UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

ДТЕК перевів частки в систему НДУ, зміцнюючи стандарти корпоративного управління

Фото: ДТЕК перевів частки в систему Національного депозитарію України (flickr)
Автор: Сергій Новіков

Частки компанії ДТЕК було переведено до системи Національного депозитарію України (НДУ).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення НДУ.

"Частки низки компаній "Метінвест" та ДТЕК, що входять до групи SCM та працюють у формі ТОВ, успішно переведено з Єдиного державного реєстру юридичних осіб до облікової системи часток Національного депозитарію України. Відтепер їх облік здійснюється за сучасними стандартами корпоративної безпеки та прозорості", - йдеться в ньому.

Зазначається, що впровадження електронного обліку часток - це новий стандарт захисту прав інвесторів та власників бізнесу.

Зокрема, система мінімізує ризики рейдерства, робить угоди швидшими й безпечнішими, забезпечує повну прозорість структури власності та підсилює довіру інвесторів - як українських, так і міжнародних.

"Рішення переходу до системи НДУ демонструє рух бізнесу в напрямку захищених і надійних корпоративних практик. Це ще один крок до побудови сучасного, передбачуваного та безпечного бізнес-середовища в Україні, яке відповідає світовим стандартам", - додали повідомленні.

 

Нагадаємо, в червні ДТЕК Ріната Ахметова долучився до системи обліку часток Національного депозитарію.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК