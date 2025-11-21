RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

ДТЭК перевел доли в систему НДУ, укрепляя стандарты корпоративного управления

Фото: ДТЭК перевел доли в систему Национального депозитария Украины (flickr)
Автор: Сергей Новиков

Доли компании ДТЭК были переведены в систему Национального депозитария Украины (НДУ).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение НДУ.

"Доли ряда компаний "Метинвест" и ДТЭК, входящих в группу SCM и работающих в форме ООО, успешно переведены из Единого государственного реестра юридических лиц в учетную систему долей Национального депозитария Украины. Отныне их учет осуществляется по современным стандартам корпоративной безопасности и прозрачности", - говорится в нем.

Отмечается, что внедрение электронного учета долей - это новый стандарт защиты прав инвесторов и владельцев бизнеса.

В частности, система минимизирует риски рейдерства, делает сделки более быстрыми и безопасными, обеспечивает полную прозрачность структуры собственности и усиливает доверие инвесторов - как украинских, так и международных.

"Решение перехода к системе НДУ демонстрирует движение бизнеса в направлении защищенных и надежных корпоративных практик. Это еще один шаг к построению современной, предсказуемой и безопасной бизнес-среды в Украине, которая соответствует мировым стандартам", - добавили сообщении.

 

 

Напомним, в июне ДТЭК Рината Ахметова присоединился к системе учета долей Национального депозитария.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК