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ДТЕК передав державним ТЕС ще 20 тисяч тонн вугілля для проходження зими

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Середа 30 листопада 2022 13:03
ДТЕК передав державним ТЕС ще 20 тисяч тонн вугілля для проходження зими Фото: ДТЕК передав державним ТЕС ще 20 тисяч тонн вугілля для проходження зими (gmk center)
Автор: Сергей Новиков

Компанія ДТЕК передала державні ТЕС ще 20 тис. тонн вугілля для проходження опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК в Telegram.

"Додатково до 100 тис. тонн вугілля, яке було відвантажено для потреб державних ТЕС раніше, "ДТЕК Енерго" надав їм ще 20 тис. тонн дуже необхідного зараз вугілля", - йдеться в повідомленні.

10 тис. тонн вже були відвантажені, ще 10 тисяч тонн в процесі.

"Це дозволить тепловій генерації та українській енергосистемі надійніше пройти опалювальний сезон", - повідомили в ДТЕК.

Як повідомлялося раніше, ДТЕК ввів у роботу 25 нових лав для забезпечення енергосистеми вугіллям.

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ДТЕК Опалювальный сезон
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