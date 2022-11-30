ДТЭК передал государственным ТЭС еще 20 тысяч тонн угля для прохождения зимы
Фото: ДТЭК передал государственным ТЭС еще 20 тысяч тонн угля для прохождения зимы (gmk center)
Компания ДТЭК передала государственные ТЭС еще 20 тыс. тонн угля для прохождения отопительного сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
"Дополнительно к 100 тыс. тонн угля, отгруженного для нужд государственных ТЭС ранее, "ДТЭК Энерго" предоставил им еще 20 тыс. тонн очень необходимого сейчас угля", - говорится в сообщении.
10 тыс. тонн уже было отгружено, еще 10 тысяч тонн в процессе.
"Это позволит тепловой генерации и украинской энергосистеме более надежно пройти отопительный сезон", - сообщили в ДТЭК.
Как сообщалось ранее, ДТЭК ввел в работу 25 новых рядов для обеспечения энергосистемы углем.
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