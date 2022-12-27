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ДТЕК передав 4,5 тонни продуктів на гуманітарні потреби

Фото: ДТЕК передав 4,5 тонни харчових продуктів на гуманітарні потреби (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

В рамках гуманітарної підтримки Миколаївської області компанія "ДТЕК ВДЕ" передала благодійному фонду "Світлі справи" понад 4,5 тонни харчових продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Серед наданих продуктів - тушковане м’ясо та рибні консерви, крупи й макарони, цукор, олія, твердий сир та ковбасні вироби, згущене молоко, чай, кава та печиво.

Продукти фонд розподілить між потребами військових, мешканців Миколаєва та тих, хто тимчасово проживає в Миколаєві та Миколаївській області.

"ДТЕК ВДЕ вкотре підтверджує справами свою турботу про громади. Протягом всього року ми замовляємо та закуповуємо продукти харчування, товари військторгу, побутові речі та інші товари - все те, чого наразі потребує Миколаївщина. В період зимових свят щиро бажаю всім миколаївцям та громадянам, які тимчасово мешкають в цьому героїчному краї, - міцного здоров’я та витримки, родинного тепла, затишку та скорішої перемоги", - заявив директор ДТЕК Тилігульської ВЕС Олег Соловей.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну, "ДТЕК ВДЕ" надав декілька десятків траншів гуманітарної допомоги Миколаївській області.

Серед поставлених товарів до Миколаєва, Коблівської та Березанської громад - великі партії медикаментів та харчових продуктів, будматеріали для відновлення житлових приміщень, бочки для води великої місткості та автономні системи очищення води, електрогенератори, товари військторгу, понад 13 500 літрів палива та багато іншого.

Загалом у рамках гуманітарному проекту "Рятуємо життя" допомогу отримали вже понад 282 тисячі українців.

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