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ДТЭК передал 4,5 тонны продуктов на гуманитарные нужды

Фото: ДТЭК передал 4,5 тонны пищевых продуктов на гуманитарные нужды (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В рамках гуманитарной поддержки Николаевской области компания "ДТЭК ВДЭ" передала благотворительному фонду "Светлые дела" более 4,5 тонн пищевых продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Среди продуктов - тушеное мясо и рыбные консервы, крупы и макароны, сахар, масло, твердый сыр и колбасные изделия, сгущенка, чай, кофе и печенье.

Продукты фонд распределит между потребностями военных, жителей Николаева и временно проживающих в Николаеве и Николаевской области.

"ДТЭК ВИДЕ в очередной раз подтверждает делами свою заботу об общинах. В течение всего года мы заказываем и закупаем продукты питания, товары военного торговля, бытовые вещи и другие товары - все то, в чем нуждается Николаевщина. В период зимних праздников искренне желаю всем николаевцам и гражданам, которые временно живут в этом героическом крае - крепкого здоровья и выдержки, семейного тепла, уюта и скорейшей победы", - заявил директор ДТЭК Тилигульской ВЭС Олег Соловей.

Напомним, с начала вторжения России в Украину "ДТЭК ВДЭ" предоставил несколько десятков траншей гуманитарной помощи Николаевской области.

Среди поставленных товаров в Николаев, Коблевскую и Березанскую общины - крупные партии медикаментов и пищевых продуктов, стройматериалы для восстановления жилых помещений, бочки для воды большой вместимости и автономные системы очистки воды, электрогенераторы, товары военного торговля, более 13 500 литров топлива и многое другое.

Всего в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" помощь получили уже более 282 тысяч украинцев.

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ДТЭК