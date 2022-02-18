ДТЭК перечислила в госбюджет в 2021 году 31,9 миллиарда гривен налогов

"Честная уплата налогов, которые являются основой наполнения государственного бюджета, - это главный показатель ответственности бизнеса и его деятельности в интересах страны. Именно благодаря налогам государство финансирует медицину, образование, выплачивает зарплаты и пенсии, строит инфраструктуру. В 2021 году Группа ДТЭК заплатила в госбюджет 31,9 млрд грн налогов. Это - почти 3% от всех поступлений в общий фонд государственного бюджета за прошлый год", - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Из этих 31,9 млрд грн налогов 28 млрд было направлено в центральный бюджет и 3,9 млрд грн - в местные бюджеты.

Кроме того, в 2021 году фонд оплаты труда Группы ДТЭК составил 16,1 млрд грн.

Также в 2021 году капитальные инвестиции Группы ДТЭК в развитие производства составили 23,4 млрд грн. По сравнению с 2020 годом они выросли на 11,4 млрд грн.

Основные причины прироста - строительство ДТЭК ВИЭ Тилигульской ветроэлектростанции и рост капитальных инвестиций ДТЭК Сети за счет увеличения тарифных источников финансирования при переходе на RAB тарифообразование.