ДТЕК перерахувала до держбюджету у 2021 році 31,9 мільярда гривень податків

"Чесна сплата податків, які є основою наповнення державного бюджету, - це головний показник відповідальності бізнесу та його діяльності на користь країни. Саме завдяки податкам держава фінансує медицину, освіту, виплачує зарплати та пенсії, будує інфраструктуру. У 2021 році група ДТЕК заплатила до держбюджету 31,9 млрд грн податків. Це - майже 3% від усіх надходжень до загального фонду державного бюджету за минулий рік", - сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

З цих 31,9 млрд грн податків 28 млрд було направлено до центрального бюджету та 3,9 млрд грн - у місцеві бюджети.

Крім того, у 2021 році фонд оплати праці групи ДТЕК становив 16,1 млрд грн.

Також у 2021 році капітальні інвестиції групи ДТЕК у розвиток виробництва становили 23,4 млрд грн. Порівняно з 2020 роком вони зросли на 11,4 млрд грн.

Основні причини приросту - будування ДТЕК ВДЕ Тілігульської вітроелектростанції та зростання капітальних інвестицій ДТЕК Мережі за рахунок збільшення тарифних джерел фінансування при переході на RAB тарифоутворення.