ru ua
Пн, 31 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ДТЭК импортировал рекордные 1,2 млн тонн угля для поддержки энергосистемы Украины

Новина українською →
Киев, Понедельник 31 января 2022 22:29
ДТЭК импортировал рекордные 1,2 млн тонн угля для поддержки энергосистемы Украины Фото: ДТЭК (dtek.com)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК в условиях мирового энергетического кризиса импортировала в Украину рекордные 1,2 млн тонну угля. В компании решение объясняют желанием спасти энергосистему от дефицита мощности и аварий в отопительный сезон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Facebook.

"Вопреки мировому энергетическому кризису, компания ДТЭК мобилизовала все усилия для того, чтобы обеспечить украинцев теплом и светом. В беспрецедентно тяжелых условиях ДТЭК импортировал более 1,2 млн тонн угля, обеспечив топливом не только собственные ТЭС, но и станции государственной генерации", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что шахты ДТЭК по итогу года произвели более 16,8 млн тонн угля. А ТЭС ДТЭК существенно нарастили выработку, чтобы не допустить дефицита электроэнергии.

"ТЭС ДТЭК работают максимальным составом оборудования, покрывая все пики потребления. По итогу 2021 года ТЭС компании нарастили производство до 25 млрд кВт.час, не допустив дефицита электроэнергии", - указано в сообщении.

В ремонт ТЭС по итогу года инвестировано свыше 2,6 млрд грн, благодаря чему оборудование энергоблоков полностью подготовлено к работе в период максимальных нагрузок, уточнили в компании.

В ДТЭК также отметили, что сейчас появились очередные попытки оставить под сомнение профессионализм сотрудников компании ДТЭК и обесценить их заслуги в прохождении отопительного сезона.

"ДТЭК всегда открыт и максимально содействует работникам СМИ в исполнении ими профессиональных обязанностей. Призываем журналистов более внимательно изучать ситуацию не вводить общественность в заблуждение", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
NEWS
По делу о массовых беспорядках задержали скандального полковника Голубана
По делу о массовых беспорядках задержали скандального полковника Голубана
DAILY
Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти