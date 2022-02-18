ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ДТЭК перечислила в госбюджет в 2021 году 31,9 миллиарда гривен налогов

Новина українською →
Киев, Пятница 18 февраля 2022 11:42
ДТЭК перечислила в госбюджет в 2021 году 31,9 миллиарда гривен налогов Фото: ДТЭК (reform.energy)
Автор: Наталия Гурковская

Группа ДТЭК по итогам 2021 года в государственный бюджет перечислила 31,9 млрд грн налогов. По сравнению с 2020 годом налоговые отчисления группы увеличились на 10,9 млрд грн за счет роста плат НДС, рентных платежей и налога на прибыль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Честная уплата налогов, которые являются основой наполнения государственного бюджета, - это главный показатель ответственности бизнеса и его деятельности в интересах страны. Именно благодаря налогам государство финансирует медицину, образование, выплачивает зарплаты и пенсии, строит инфраструктуру. В 2021 году Группа ДТЭК заплатила в госбюджет 31,9 млрд грн налогов. Это - почти 3% от всех поступлений в общий фонд государственного бюджета за прошлый год", - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Из этих 31,9 млрд грн налогов 28 млрд было направлено в центральный бюджет и 3,9 млрд грн - в местные бюджеты.

Кроме того, в 2021 году фонд оплаты труда Группы ДТЭК составил 16,1 млрд грн.

Также в 2021 году капитальные инвестиции Группы ДТЭК в развитие производства составили 23,4 млрд грн. По сравнению с 2020 годом они выросли на 11,4 млрд грн.

Основные причины прироста - строительство ДТЭК ВИЭ Тилигульской ветроэлектростанции и рост капитальных инвестиций ДТЭК Сети за счет увеличения тарифных источников финансирования при переходе на RAB тарифообразование.

Как сообщалось, ДТЭК в условиях мирового энергетического кризиса импортировала в Украину рекордные 1,2 млн тонну угля. В компании решение объясняют желанием спасти энергосистему от дефицита мощности и аварий в отопительный сезон.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
NEWS
Обострение на Донбассе. Боевики за сутки 60 раз нарушили "тишину", утром снова стреляют
Обострение на Донбассе. Боевики за сутки 60 раз нарушили "тишину", утром снова стреляют
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти