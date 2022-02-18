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ДТЕК перерахувала до держбюджету у 2021 році 31,9 мільярда гривень податків

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 11:42
ДТЕК перерахувала до держбюджету у 2021 році 31,9 мільярда гривень податків Фото: ДТЕК (reform.energy)
Автор: Наталія Гурковська

Група ДТЕК за підсумками 2021 року до державного бюджету перерахувала 31,9 млрд грн податків. Порівняно з 2020 роком податкові відрахування групи збільшилися на 10,9 млрд грн за рахунок зростання плат ПДВ, рентних платежів та податку на прибуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Чесна сплата податків, які є основою наповнення державного бюджету, - це головний показник відповідальності бізнесу та його діяльності на користь країни. Саме завдяки податкам держава фінансує медицину, освіту, виплачує зарплати та пенсії, будує інфраструктуру. У 2021 році група ДТЕК заплатила до держбюджету 31,9 млрд грн податків. Це - майже 3% від усіх надходжень до загального фонду державного бюджету за минулий рік", - сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

З цих 31,9 млрд грн податків 28 млрд було направлено до центрального бюджету та 3,9 млрд грн - у місцеві бюджети.

Крім того, у 2021 році фонд оплати праці групи ДТЕК становив 16,1 млрд грн.

Також у 2021 році капітальні інвестиції групи ДТЕК у розвиток виробництва становили 23,4 млрд грн. Порівняно з 2020 роком вони зросли на 11,4 млрд грн.

Основні причини приросту - будування ДТЕК ВДЕ Тілігульської вітроелектростанції та зростання капітальних інвестицій ДТЕК Мережі за рахунок збільшення тарифних джерел фінансування при переході на RAB тарифоутворення.

Як повідомлялось, ДТЕК в умовах світової енергетичної кризи імпортувала в Україну рекордні 1,2 млн тонну вугілля. У компанії рішення пояснюють бажанням врятувати енергосистему від дефіциту потужності й аварій в опалювальний сезон.

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