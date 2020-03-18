ДТЭК перечислил 23,4 млрд грн налогов в госбюджет в 2019

Группа ДТЭК в 2019 году суммарно перечислила в государственный бюджет Украины 23,4 млрд грн налогов и сборов, выплаты сотрудникам в виде зарплат составили 14,4 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Ответственные компании должны на собственном примере демонстрировать, что главная задача бизнеса - это вклад в построение экономики страны и регионов, развитие общества в целом. Одним из таких прямых взносов является выплата налогов, из которых формируется бюджет страны. В 2019 году ДТЭК заплатил в госбюджет 23,4 млрд грн налогов. Это 2,6% от всех налогов, поступивших в бюджет Украины за прошлый год и 12,2% от всех налогов, которые получил бюджет от топливно-энергетического комплекса страны", - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

С этих 23,4 млрд гривен налогов 19,6 млрд было направлено в центральный бюджет и 3,8 млрд грн - в местные бюджеты.

Также в компании сообщили, что по результатам года в рейтинг "Топ-100 крупнейших налогоплательщиков Украины" вошли 10 компаний группы ДТЭК: "ДТЭК Павлоградуголь", "ДТЭК Нефтегаз", "ДТЭК Востокэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Днепрэнерго", "ДТЭК Добропольеуголь", "ДТЭК Днепровские электросети", "Одессаоблэнерго", "ДТЭК Трейдинг", "Киевоблэнерго".

В компании добавляют, что ДТЭК, как член Всемирного экономического форума (World Economic Forum), разделяет ценности, провозглашенные в Манифесте организации в январе 2020 года, где среди главных месседжей - компании должны стремиться к благосостоянию своих сотрудников, а также своей деятельностью обслуживать общество и поддерживать общины, в которых работают.

Как ранее писало РБК-Украина, ДТЭК присоединился к новой глобальной платформе действий по борьбе с коронавирусом COVID-19, созданной Всемирным экономическим форумом при поддержке Всемирной организации здравоохранения.