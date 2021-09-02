ДТЭК ожидает увеличения поставок угля из Польши в 2,5 раза

"Кроме приоритетной добычи украинского угля, на сегодня компанией было импортировано более 30 тыс. тонн польского угля. Всего в сентябре ожидается поставка 80 тыс. тонн топлива из соседней страны. Из них 60 тыс. тонн - в рамках подписанного в августе "ДТЭК Энерго" и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. тонн энергетического угля и дополнительные 20 тыс. тонн - в рамках договоренностей с другим поставщиком", - сообщили в компании.

Также "ДТЭК Энерго" ожидает поставки топлива из США и Казахстана.

С начала августа запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" увеличились более чем 6% или на 33 тыс. тонн, отметили в компании.

"Если на 1 августа их было почти 521 тыс. тонн, то 30 августа запасы топлива составили более 554 тыс. тонн. По состоянию на 2 сентября запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" уже превысили 600 тыс. тонн угля", - добавили в компании.