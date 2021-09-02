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ДТЭК ожидает увеличения поставок угля из Польши в 2,5 раза

Автор: Наталия Гурковская

В сентябре объем поставок импортного угля из Польши на ТЭС "ДТЭК Энерго" возрастет в 2,5 раза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Кроме приоритетной добычи украинского угля, на сегодня компанией было импортировано более 30 тыс. тонн польского угля. Всего в сентябре ожидается поставка 80 тыс. тонн топлива из соседней страны. Из них 60 тыс. тонн - в рамках подписанного в августе "ДТЭК Энерго" и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. тонн энергетического угля и дополнительные 20 тыс. тонн - в рамках договоренностей с другим поставщиком", - сообщили в компании.

Также "ДТЭК Энерго" ожидает поставки топлива из США и Казахстана.

С начала августа запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" увеличились более чем 6% или на 33 тыс. тонн, отметили в компании.

"Если на 1 августа их было почти 521 тыс. тонн, то 30 августа запасы топлива составили более 554 тыс. тонн. По состоянию на 2 сентября запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" уже превысили 600 тыс. тонн угля", - добавили в компании.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.

Как сообщалось,13 августа ДТЭК заключил соглашение на поставку 320 тыс. тонн энергетического угля из Польши. Отгрузка первой партии ожидается на этой неделе. Кроме того, в компании ожидают уголь из Казахстана, а также ведут переговоры с поставщиками из США.

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ДТЭК