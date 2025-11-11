UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

ДТЕК отримав дві нагороди на міжнародній премії AMEC Awards у Лондоні

Фото: кампанія ДТЕК про стійкість української енергетики удостоєно премій у Лондоні (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Комунікаційна кампанія ДТЕК про стійкість української енергетики отримала золото та срібло на AMEC Awards 2025 у Лондоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Комунікаційна кампанія ДТЕК про стійкість української енергетики отримала золото у номінації "Best Crisis Communications Measurement & Reporting" та срібло у "Best Use of Measurement for a Single Event or Campaign” на AMEC Awards 2025", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, було відзначено інсталяцію "Битва за світло". В її основі - 40-тонний трансформатор ТЕС ДТЕК, знищений російськими обстрілами. Інсталяція була встановлена восени 2024 року на Контрактовій площі Києва.

У квітні 2025 інсталяція була меморалізована в експозиції Музею війни, поблизу постаменту Батьківщина-Мати.

Як повідомлялося раніше, ДТЕК Ріната Ахметова отримав три нагороди від MMR за комунікаційні кампанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКЛондонРінат АхметовЕлектроенергія