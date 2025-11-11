ДТЕК отримав дві нагороди на міжнародній премії AMEC Awards у Лондоні

"Комунікаційна кампанія ДТЕК про стійкість української енергетики отримала золото у номінації "Best Crisis Communications Measurement & Reporting" та срібло у "Best Use of Measurement for a Single Event or Campaign” на AMEC Awards 2025", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, було відзначено інсталяцію "Битва за світло". В її основі - 40-тонний трансформатор ТЕС ДТЕК, знищений російськими обстрілами. Інсталяція була встановлена восени 2024 року на Контрактовій площі Києва.

У квітні 2025 інсталяція була меморалізована в експозиції Музею війни, поблизу постаменту Батьківщина-Мати.