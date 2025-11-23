UA

ДТЕК отримав дві нагороди Energy Storage Awards 2025 за будівництво установок зберігання енергії

Фото: ДТЕК отримав дві нагороди Energy Storage Awards 2025 за будівництво установок зберігання енергії (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Компанію ДТЕК відзначено двома нагородами Energy Storage Awards 2025 за будівництво найбільших в Україні установок зберігання енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що компанія отримала нагороди в номінаціях "Best Overall European Storage Project" та "Developer of the Year".

"Для нас велика честь отримати ці високі нагороди. Вони є визнанням нашої спільної боротьби за світло. Ми вдячні компанії Fluence та всім нашим партнерам на цьому шляху, а також вдячні Європі за підтримку України в ці складні часи", - зазначив Олег Соловей, заступник генерального директора ДТЕК ВДЕ.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова разом із американською Fluence побудував найбільший комплекс установок зберігання енергії в Україні на 200 МВт

