Общество Образование Деньги Изменения

ДТЭК получил две награды Energy Storage Awards 2025 за строительство установок хранения энергии

Фото: ДТЭК получил две награды Energy Storage Awards 2025 за строительство установок хранения энергии (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК отмечена двумя наградами Energy Storage Awards 2025 за строительство крупнейших в Украине установок хранения энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что компания получила награды в номинациях "Best Overall European Storage Project" и "Developer of the Year".

"Для нас большая честь получить эти высокие награды. Они являются признанием нашей совместной борьбы за свет. Мы благодарны компании Fluence и всем нашим партнерам на этом пути, а также благодарны Европе за поддержку Украины в эти сложные времена", - отметил Олег Соловей, заместитель генерального директора ДТЭК ВИЭ.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова вместе с американской Fluence построил крупнейший комплекс установок хранения энергии в Украине на 200 МВт

 

