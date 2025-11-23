ДТЭК получил две награды Energy Storage Awards 2025 за строительство установок хранения энергии

Отмечается, что компания получила награды в номинациях "Best Overall European Storage Project" и "Developer of the Year".

"Для нас большая честь получить эти высокие награды. Они являются признанием нашей совместной борьбы за свет. Мы благодарны компании Fluence и всем нашим партнерам на этом пути, а также благодарны Европе за поддержку Украины в эти сложные времена", - отметил Олег Соловей, заместитель генерального директора ДТЭК ВИЭ.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова вместе с американской Fluence построил крупнейший комплекс установок хранения энергии в Украине на 200 МВт