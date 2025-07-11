ДТЕК одним з перших приєднався до "Хартії стійкості людського капіталу" України та ЄБРР

"Це рамка документів, яка встановлює новий стандарт для відповідального бізнесу, для орієнтованого на людину лідерства в українському приватному секторі. Це не просто набір принципів, а інструмент для дій", – заявила Свириденко.

Зазначається, що першими учасниками хартії стали ДТЕК, "Метінвест", "Нафтогаз" та ПриватБанк.

"Як бізнес-спільноти України можуть захистити та пришвидшити відновлення ринку праці країни? За допомогою яких ключових принципів роботодавці можуть реально вплинути на покращення економічних можливостей для робочої сили України, незалежно від розміру сектора, в якому вони працюють?" - описала основні завдання Хартії Рено-Бассо.

Водночас Свириденко наголосила, що в уряді підтримуватимуть компанії, які вже впроваджують цінності Хартії, а також працюватимуть над оновленням чинного законодавства про працю.

"Тож Хартія розроблена для тих, хто не хоче просто пережити війну, але й має великі амбіції відбудувати країну сильнішою та, звичайно, більш інклюзивною. Це об'єднує спільну мету - дати шанс усім, особливо тим, хто найбільше постраждав від війни: ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, жінкам, які потребують перепідготовки", - додала перша віцепрем’єрка.