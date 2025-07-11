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ДТЭК одним из первых присоединился к "Хартии устойчивости человеческого капитала" Украины и ЕБРР

Фото: ДТЭК одним из первых присоединился к "Хартии устойчивости человеческого капитала" (dtek.com)
Автор: Юлия Бойко

Первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо представили на Конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме "Хартию устойчивости человеческого капитала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это рамка документов, которая устанавливает новый стандарт для ответственного бизнеса, для ориентированного на человека лидерства в украинском частном секторе. Это не просто набор принципов, а инструмент для действий", - заявила Свириденко.

Отмечается, что первыми участниками хартии стали ДТЭК, "Метинвест", "Нафтогаз" и ПриватБанк.

"Как бизнес-сообщества Украины могут защитить и ускорить восстановление рынка труда страны? С помощью каких ключевых принципов работодатели могут реально повлиять на улучшение экономических возможностей для рабочей силы Украины, независимо от размера сектора, в котором они работают?" - описала основные задачи Хартии Рено-Бассо.

В то же время Свириденко отметила, что в правительстве будут поддерживать компании, которые уже внедряют ценности Хартии, а также работать над обновлением действующего законодательства о труде.

"Поэтому Хартия разработана для тех, кто не хочет просто пережить войну, но и имеет большие амбиции отстроить страну сильнее и, конечно, более инклюзивной. Это объединяет общую цель - дать шанс всем, особенно тем, кто больше всего пострадал от войны: ветеранам, внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, женщинам, которые нуждаются в переподготовке", - добавила первый вице-премьер.

Как сообщалось, 10 и 11 июля в Риме проходит Ukraine Recovery Conference-2025. Это четвертая Конференция по вопросам восстановления Украины с начала полномасштабной войны России против Украины.

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ДТЭК