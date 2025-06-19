ДТЭК обустроил надземную территорию шахты для ветеранов с инвалидностью
"ДТЭК Энерго" впервые в Украине адаптировал и обустроил надземную территорию одной из шахт компании на Днепропетровщине. Это необходимо для трудоустройства ветеранов с инвалидностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"ДТЭК Энерго".
Отмечается, что реализация этого проекта является частью программы поддержки ветеранов на предприятиях, ведь более 4,6 тыс. сотрудников компании присоединились к защите Украины в рядах ВСУ. Создание надлежащих условий труда дает ветеранам возможность на равных с другими реализовывать свои профессиональные амбиции, работать и получать стабильный доход.
"Ветеранов и ветеранов или людей с инвалидностью из-за военных действий становится все больше и они будут составлять значительную часть украинского рынка труда. Поэтому мы должны быть к этому готовы и создать достойные и инклюзивные условия труда", - рассказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.
По его словам, компания движется к тому, чтобы быть среди первых крупных промышленных компаний Украины, которые системно обустраивают инклюзивную среду для людей с инвалидностью, способствуют их трудоустройству и профессиональной самореализации
В ходе реализации пилотного проекта было сделано все возможное, чтобы сделать рабочее пространство доступным, а главное - безопасным для трудоустройства людей с инвалидностью с максимально-возможным в этих условиях количеством травм.
Также в компании активно работают над завершением создания универсального инструмента - каталога рабочих мест для трудоустройства ветеранов с инвалидностью, который будет использоваться на предприятиях компании.
Ранее сообщалось, что в ДТЭК Рината Ахметова создали отдельную страховую программу для ветеранов "Ветеран+". В ней увеличен пакет медицинских услуг для ветеранов, который значительно расширяет возможности страхового полиса по сравнению со стандартным наполнением.
Добавим, что еще в прошлом году ДТЭК победил в номинации "Поддержка ветеранов" в рамках конкурса социальных проектов "Ответственная страна". В частности, компания ДТЭК внедряет комплексный подход к адаптации ветеранов при возвращении на рабочие места.
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