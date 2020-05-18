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"ДТЭК Нефтегаз" вышел на рекордную суточную добычу газа

Новости » Энергетика     18.05.2020 - 16:16
"ДТЭК Нефтегаз" вышел на рекордную суточную добычу газа
Иллюстративное фото (dtek.com)

Такой показатель достигнут впервые в истории всей частной газодобычи Украины

В мае "ДТЭК Нефтегаз" впервые вышел на уровень суточной добычи природного газа 5 млн куб. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечают в компании, такой показатель достигнут впервые в истории всей частной газодобычи Украины.

Отмечается, что обновить суточный максимум добычи удалось благодаря реализации стратегических инфраструктурных проектов и программы глубокого бурения с вводом в эксплуатацию новых высокодебитных скважин на Семиренковском и Мачухском месторождениях в 2019 году, проведению мероприятий по интенсификации скважин действующего фонда и внедрению инновационных технологий

"Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране и сложные условия в газодобывающем секторе за рекордно низкую цену на газ, мы прилагаем все усилия для реализации стратегии увеличения добычи природного газа", - сказал генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров.

Напомним, добыча газа в Украине в 2019 году составила 20,7 млрд куб. м, что на 1,4% меньше чем в предыдущем году. Главное падение пришлось на государственный сектор добычи.

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины ДТЭКэнергетикаНафтогаз Украины
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