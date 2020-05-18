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"ДТЕК Нафтогаз" вийшов на рекордний добовий видобуток газу

Новини » Енергетика     18.05.2020 - 16:16
"ДТЕК Нафтогаз" вийшов на рекордний добовий видобуток газу
Ілюстративне фото (dtek.com)

Такий показник досягнуто вперше в історії всього приватного газовидобутку України

У травні "ДТЕК Нафтогаз" вперше вийшов на рівень добового видобутку природного газу 5 млн куб. м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначають в компанії, такий показник досягнуто вперше в історії всього приватного газовидобутку України.

Відмічається, що оновити добовий максимум видобутку вдалося завдяки реалізації стратегічних інфраструктурних проектів та програми глибокого буріння з введенням в експлуатацію нових високодебітних свердловин на Семиренківському і Мачухському родовищах у 2019 році, проведенню заходів з інтенсифікації свердловин діючого фонду і впровадженню інноваційних технологій.

"Попри нестабільну економічну ситуацію в країні та складні умови в газодобувному секторі через рекордно низьку ціну на газ, ми докладаємо всіх зусиль для реалізації стратегії збільшення видобутку природного газу", - сказав генеральний директор "ДТЕК Нафтогаз" Ігор Щуров.

Нагадаємо, видобуток газу в Україні у 2019 році склав 20,7 млрд куб. м, що на 1,4% менше ніж у попередньому році. Головне падіння прийшлось на державний сектор видобутку.

Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України ДТЕКенергетикаНафтогаз України
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