"ДТЭК Нефтегаз" внедрил интегрированную систему цифровых двойников месторождений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Решение разработано и внедрено в рамках программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК.

Оно включает гидродинамическую модель, модель многофазного движения флюида по стволу скважины, модель наземной сети по сбору и подготовке углеводородной продукции.

В компании пояснили, что ранее все модели использовались отдельно, а сравнение и интерпретация их данных проводилось вручную.

Теперь у нефтегазового бизнеса ДТЭК появилась возможность виртуально моделировать любые процессы на месторождении и сразу получать данные по изменению параметров в любой точке системы, объединяющей подземную и надземную части.

"Это позволяет компании оптимизировать разработку месторождения, продлевая срок его жизни, а также моделировать все объекты еще на этапе их проектирования и, при необходимости, вносить корректировки в проекты", - уверены в ДТЭК.

Генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров подчеркнул, что цифровизация является важнейшим аспектом технологической эволюции бизнеса.

"Во внедрение цифровых технологий мы инвестировали более 300 млн грн. Cистема цифровых двойников позволит нам не только оптимизировать разработку месторождений и повысить эффективность работы, но и еще выше поднимет наши стандарты безопасности и экологичности", - рассказал он.