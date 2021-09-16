ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"ДТЭК Нефтегаз" увеличил добычу газа на 10% и улучшил финансовые показатели

Новина українською →
Киев, Четверг 16 сентября 2021 18:22
"ДТЭК Нефтегаз" увеличил добычу газа на 10% и улучшил финансовые показатели Фото: "ДТЭК Нефтегаз" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская


Компания "ДТЭК Нефтегаз" в первом полугодии 2021 года увеличила добычу природного газа на 10% и улучшила финансовые показатели на фоне роста мировых цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Чистый доход за 6 месяцев 2021 года составил 5,4 млрд грн, прибыль - 3,03 млрд грн.

"Рост выручки стал возможным в связи с резким повышением цен на природный газ на европейских рынках, а также увеличением объемов добычи природного газа на 10% по сравнению с первым полугодием 2020 года", - пояснили в компании.

За 6 месяцев компания уплатила налогов в бюджеты всех уровней в размере 2,3 млрд грн, что на 54% больше аналогичного периода 2020 года.

Как сообщалось, в конце апреля поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. Цены составили около 8 гривен за кубометр и выше. Поставщики не имеют права повышать эти тарифы до мая 2022 года.

В частности, газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины
NEWS
Судебная реформа: Совет судей пообещал избрать членов Этического совета, но не назвал сроков
Судебная реформа: Совет судей пообещал избрать членов Этического совета, но не назвал сроков
DAILY
Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться