"ДТЭК Нефтегаз" увеличил добычу газа на 10% и улучшил финансовые показатели

Компания "ДТЭК Нефтегаз" в первом полугодии 2021 года увеличила добычу природного газа на 10% и улучшила финансовые показатели на фоне роста мировых цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Чистый доход за 6 месяцев 2021 года составил 5,4 млрд грн, прибыль - 3,03 млрд грн.

"Рост выручки стал возможным в связи с резким повышением цен на природный газ на европейских рынках, а также увеличением объемов добычи природного газа на 10% по сравнению с первым полугодием 2020 года", - пояснили в компании.

За 6 месяцев компания уплатила налогов в бюджеты всех уровней в размере 2,3 млрд грн, что на 54% больше аналогичного периода 2020 года.