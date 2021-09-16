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"ДТЕК Нафтогаз" збільшив видобуток газу на 10% і поліпшив фінансові показники

Автор: Наталія Гурковська

Компанія "ДТЕК Нафтогаз" в першому півріччі 2021 року збільшила видобуток природного газу на 10% і поліпшила фінансові показники на тлі зростання світових цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Чистий дохід за 6 місяців 2021 року склав 5,4 млрд грн, прибуток - 3,03 млрд грн.

"Зростання виручки стало можливим в зв'язку з різким підвищенням цін на природний газ на європейських ринках, а також збільшенням обсягів видобутку природного газу на 10% в порівнянні з першим півріччям 2020 року", - пояснили в компанії.

За 6 місяців компанія сплатила податків до бюджетів всіх рівнів в розмірі 2,3 млрд грн, що на 54% більше аналогічного періоду 2020 року.

Як повідомлялось, наприкінці квітня постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. Ціни склали близько 8 гривень за кубометр і вище. Постачальники не мають права підвищувати ці тарифи до травня 2022 року.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр.

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Нафтогаз України