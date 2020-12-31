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"ДТЭК Нефтегаз" подписал СРП по Зиньковской площади

Киев, Четверг 31 декабря 2020 16:46
"ДТЭК Нефтегаз" подписал СРП по Зиньковской площади
Фото: "ДТЭК Нефтегаз" (dtek.com)
Автор: РБК-Украина

Компании группы "ДТЭК Нефтегаз" подписали соглашение о разделе продукции (СРП) по Зиньковской площади в рамках наиболее масштабного в истории Украины конкурса СРП.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, в ближайшие годы "ДТЭК Нефтегаз" планирует выполнить переобработку и переинтерпретацию данных ранее проведенной сейсморазведки и исследований скважин, провести сейсмические 3D-исследования, а также пробурить 3 поисковые скважины. Инвестиции компании в разведку и разработку данного участка составят более 1 млрд грн.

"2020 год был непростым для газодобывающей индустрии не только в Украине, но и во всем мире из-за пандемии и рекордного падения цен на газ. Поэтому подписание СРП в конце года - сильный позитивный сигнал для отрасли, который существенно улучшит инвестиционный имидж Украины. Эффективная реализация соглашения по Зиньковской площади является частью стратегии ДТЭК Нефтегаз до 2030 года и, определенно, это важнейший шаг в вопросе наращивания добычи газа в стране и укрепления энергонезависимости Украины", - отметил генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров.

Напомним, что Кабинет министров на заседании в понедельник 28 декабря утвердил тексты договоров семи соглашений о разделе продукции (СРП) для добычи углеводородов в Украине. Государственная служба геологии и недр Украины определена уполномоченным органом для организации и сопровождения процесса реализации СРП.

Как сообщалось ранее, объем инвестиций всех победивших компаний в рамках СРП составит от 430 млн долл. до 1 млрд долл.

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