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У ДТЕК назвали умови для введення графіків відключення світла по всій Україні

Фото: у ДТЕК назвали умови для введення графіків відключення світла в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Енергетики не виключають введення погодинних графіків відключення світла в Україні. Є чотири умови, за яких можуть ввести обмеження по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на українців можуть чекати відключення світла якщо не буде відновлена теплова генерація. Інша складова - це підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається у липні і серпні.

"По-третє, не буде вистачати обсягу електроенергії, яку ми отримуємо з Європи. І, по-четверте, не буде можливості передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії. Тоді єдиний спосіб збалансувати систему - це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом - це погодинними графіками відключення", - пояснив Сахарук.

При цьому він наголосив, що лише при здійсненні всіх вищеназваних умов є ймовірність введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні.

 

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла.

Проте у березні Росія відновила удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

Під час останньої масованої атаки була знищена Трипільська ТЕС у Київській області. "Центренерго" втратило 100% генерації.

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ДТЕКЕлектроенергіяВідключеня світла