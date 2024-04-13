В ДТЭК назвали условия для введения графиков отключения света по всей Украине

Он отметил, что украинцев могут ждать отключения света, если не будет восстановлена тепловая генерация. Другая составляющая - это повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе.

"В-третьих, не будет хватать объема электроэнергии, которую мы получаем из Европы. И, в-четвертых, не будет возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии. Тогда единственный способ сбалансировать систему - это снизить потребление. Уменьшить потребление можно единственным способом - это почасовыми графиками отключения", - объяснил Сахарук.

При этом он подчеркнул, что только при осуществлении всех вышеназванных условий есть вероятность ввода почасовых графиков отключения света по всей Украине.