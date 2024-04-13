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В ДТЭК назвали условия для введения графиков отключения света по всей Украине

Фото: в ДТЭК назвали условия для ввода графиков отключения света в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Энергетики не исключают введение почасовых графиков отключения света в Украине. Есть четыре условия, при которых могут быть введены ограничения по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинцев могут ждать отключения света, если не будет восстановлена тепловая генерация. Другая составляющая - это повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе.

"В-третьих, не будет хватать объема электроэнергии, которую мы получаем из Европы. И, в-четвертых, не будет возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии. Тогда единственный способ сбалансировать систему - это снизить потребление. Уменьшить потребление можно единственным способом - это почасовыми графиками отключения", - объяснил Сахарук.

При этом он подчеркнул, что только при осуществлении всех вышеназванных условий есть вероятность ввода почасовых графиков отключения света по всей Украине.

 

Ситуация со светом в Украине

Следует отметить, что отопительный сезон в Украине завершился, его удалось пройти без отключений света.

Однако в марте Россия возобновила удары по энергетике. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, самая тяжелая ситуация была в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света. Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.

Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

Во время последней массированной атаки была уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

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ДТЭКЭлектроэнергияОтключения света