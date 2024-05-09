У ДТЕК назвали єдиний спосіб захисту, який убезпечить ТЕС від російських атак

Єдиним способом захисту теплових електростанцій від російських ракетних атак є системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі національного телемарафону.
Він уточнив, що будувати станції під землею неможливо, тому що самі будівлі можуть сягати висоти в 50 метрів. Також Сахарук сказав, що неможливо побудувати якесь укриття або саркофаг.
"Єдиний спосіб захисту - це ППО, яка має ракети для того, щоб збивати ракети, які летять від росіян", - сказав він.
Він також додав, що росіяни модернізували свої ракети, вони стали більш точними і потужними. Тепер вони приносять більше шкоди, ніж минулого року.
Окупанти намагаються вразити українські ТЕС за допомогою ракет і дронів. Росіяни стали масовано бити по цих об'єктах навесні цього року.
На початку квітня росіяни ракетним ударом знищили Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області.
Нещодавно Сахарук говорив, що Росія вже 180 разів атакувала ТЕС в Україні з лютого 2022 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.