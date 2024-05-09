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В ДТЭК назвали единственный способ защиты, который обезопасит ТЭС от российских атак

Архивное фото: ПВО сможет обезопасить ТЭС от российских атак (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Единственным способом защиты тепловых электростанций от российских ракетных атак являются системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире национального телемарафона.

Он уточнил, что строить станции под землей невозможно, потому что сами здания могут достигать высоты в 50 метров. Также Сахарук сказал, что невозможно построить какое-то укрытие или саркофаг. 

"Единственный способ защиты - это ПВО, которая имеет ракеты для того, чтобы сбивать ракеты, которые летят от россиян", - сказал он.

Он также добавил, что россияне модернизировали свои ракеты, они стали более точными и мощными. Теперь они приносят больше вреда, чем в прошлом году. 

Россияне бьют по ТЭС в Украине

Оккупанты пытаются поразить украинские ТЭС с помощью ракет и дронов. Россияне стали массированно бить по этим объектам весной этого года.

В начале апреля россияне ракетным ударом уничтожили Трипольскую ТЭС, расположенную в Киевской области.

Совсем недавно Сахарук говорил, что Россия уже 180 раз атаковала ТЭС в Украине с февраля 2022 года.

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