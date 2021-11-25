ДТЭК направил руководству "ГарПок" предупреждение об ответственности за невыплату долгов за "зеленую" энергию

"Мы настойчиво просим соблюдать требования законности в действиях любых должностных лиц и требуем немедленно осуществить погашение задолженности, возникшей в соответствии с договорами о купле-продаже электрической энергии по "зеленому" тарифу, перед предприятиями "ДТЭК ВИЭ", - говорится в письме.

Адвокаты предупредили должностных лиц ГП "Гарантированный покупатель", что использование средств предприятий "ДТЭК ВИЭ", которые сейчас содержатся на счетах госпредприятия, в других целях, чем на погашение долга за произведенную "зеленую" энергию перед предприятиями ДТЭК, является уголовным преступлением.

"Обращаем внимание на то, что перечисление (оплата) ГП "Гарантированный покупатель" 3,04 млрд грн в пользу любых других субъектов хозяйствования, в том числе, других производителей ВИЭ, не входящих в группу ДТЭК, или на какие-либо другие цели будут грубым нарушением действующего законодательства Украины и прав производителей по "зеленому" тарифу, входящих в группу ДТЭК", - говорится в письме.

Подобные действия будут квалифицироваться по ч. 3 ст. 206, ст. 2222 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.