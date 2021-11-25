ДТЕК направив керівництву "ГарПок" попередження про відповідальність через невиплату боргів за "зелену" енергію

"Ми наполегливо просимо дотримуватися вимог законності в діях будь-яких посадових осіб та вимагаємо негайно здійснити погашення заборгованості, яка виникла відповідно до договорів про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, перед підприємствами "ДТЕК ВДЕ", - йдеться в листі.

Адвокати попередили посадових осіб ДП "Гарантований покупець", що використання коштів підприємств "ДТЕК ВДЕ", які наразі утримуються на рахунках держпідприжмтсва, в інших цілях ніж на погашення боргу за вироблену "зелену" енергію перед підприємствами ДТЕК, є кримінальним злочином.

"Звертаємо увагу на те, що перерахування (оплата) ДП "Гарантований покупець" 3,04 млрд грн на користь будь-яких інших суб’єктів господарювання, в тому числі, інших виробників ВДЕ, що не входять до групи ДТЕК, або на будь-які інші цілі, буде грубим порушенням чинного законодавства України та прав виробників за "зеленим" тарифом, що входять до групи ДТЕК", - йдеться в листі.

Подібні дії будуть кваліфікуватися за ч. 3 ст. 206, ст. 2222 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.