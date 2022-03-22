UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ДТЭК, "Нафтогаз" и "Укрэнерго" призвали международные энергокомпании прекратить сотрудничество с Россией

Фото: ДТЭК, "Нафтогаз" и "Укрэнерго" призвали международные энергокомпании прекратить сотрудничество с Россией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Крупнейшие энергетические компании Украины призвали международный бизнес остановить закупку российских энергоресурсов и поставку технологий и комплектующих для российского топливно-энергетического комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо, которое подписали ДТЭК и государственные "Укрэнерго" и "Нафтогаз".

"Мы призываем все западные компании прекратить любое сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере. Отказаться от покупки российских энергоресурсов и запретить поставки туда комплектующих и технологий. Это касается как газа, угля и электроэнергии, так и производства двигателей, турбин, шахтного и другого энергетического оборудования. Не может страна, которая целенаправленно сбрасывает бомбы на приюты с детьми, пользоваться техническими и интеллектуальными достижениями цивилизованного мира", - говорится в обращении, опубликованном на сайте ДТЭК.

Украинские компании отметили, что несмотря на требование Международного суда ООН прекратить войну и истребление мирного населения, Россия продолжает бомбардировать города и устраивать гуманитарную катастрофу. Поэтому единственный способ остановить эту войну - лишить страну-агрессора средств на ее продолжение.

"Каждый доллар, уплаченный России, приводит к новым жертвам и разрушениям. От имени сотен тысяч работников топливно-энергетического комплекса призываем вас прекратить поддерживать российскую экономику, пока эта страна не остановит варварскую войну против Украины", - говорится в обращении.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКУкрэнергоНафтогаз Украины